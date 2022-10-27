Україна в рамках "зернової угоди" експортувала 9 млн тонн агропродукції
У рамках "зернової угоди" Україна експортувала 9 млн тонн продовольства до країн Африки, Азії та ЄС. Про це повідомляє Мінінфраструктури.
"З 1 серпня уже 397 суден експортували через порти Великої Одеси 9 млн тонн української агропродукції до країн Африки, Азії та Європи", - йдеться в повідомленні.
Також сьогодні з портів "Чорноморськ" та "Південний" вийшли 7 суден зі 102 тис. тонн агропродукції. Судна прямують до країн Африки, Азії та Європи.
Нагадаємо, "зернова угода" стартувала 1 серпня 2022 року.