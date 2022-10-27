У Генштабі розповіли, коли РФ задіє основну кількість мобілізованих

Війська РФ почнуть задіювати основну кількість мобілізованих росіян у війні проти України за півтора-два тижні, повідомляє Новое время.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних Сил України Олексій Громов на брифінгу.

За його словами, мобілізація в Росії триває, попри заяви Кремля про її завершення.

"Згорнуті лише публічні заходи щодо призову, тоді як процес вручення повісток за місцем проживання чи роботи військовозобов'язаних триває. Основне залучення мобілізованих у зоні бойових дій очікується орієнтовно через 1,5-2 тижні" , - зазначив він.

Громов пояснив, що мобілізовані, ймовірно, будуть задіяні для стримування української армії на певних ділянках фронту, а також для рівномірного посилення інших ділянок фронту.

За його словами, частина мобілізованих буде спрямована на доукомплектування підрозділів, насамперед тих, які зазнали значних втрат в Україні. Для іншої частини мобілізованих планується сформувати нові підрозділи. Йдеться про танкові, мотострілецькі, артилерійські полки.

21 вересня російський диктатор Володимир Путін оголосив у країні "часткову мобілізацію". За словами міністра оборони РФ Сергія Шойгу, на фронт планують відправити 300 тисяч резервістів.

За даними російських опозиційних ЗМІ, засекречені плани мобілізації передбачають відправку на війну в Україну мільйона росіян. Після оголошення про мобілізацію росіяни почали масово скуповувати квитки до інших країн і намагатися залишити РФ, щоб уникнути участі у війні.

За даними Міноборони України, у РФ мобілізували вже 200 тисяч росіян. Їх уже почали відправляти на війну проти України. На деяких приходять похоронки.