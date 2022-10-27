У ОП попереджають про посилення обмежень на споживання електроенергії

Сьогодні вночі росіяни знову атакували енергетичну інфраструктуру України, внаслідок чого пошкоджено обладнання у центральних областях. Тому будуть вводитися жорсткіші обмеження на споживання електроенергії, повідомив заступник голови ОП Кирило Тимошенко у своєму Telegram-каналі.

"Щоб не допустити повного знеструмлення центрального регіону, енергетики змушені запроваджувати більш жорсткі обмеження. Величина необхідного обмеження електроенергії у Києві, Київській області, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях регулюватиметься залежно від поточної ситуації в енергосистемі" , - розповів Тимошенко.

Тим часом в "Укренерго" обіцяють, що графіки відключень електроенергії стануть рівномірнішими. Наразі в енергосистемі спостерігається дефіцит потужності.