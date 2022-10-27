Генштаб: Збільшення темпів мобілізації в Україні немає
В Україні мобілізація проводиться починаючи з 24 лютого за планом. Наразі активізації чи збільшення темпів призову немає, пише Наталия Гурковская, РБК-Україна.
Про це повідомляє заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов.
"Заходи мобілізації в Україні проводяться з 24 лютого, заходи проводяться планово. Кожен місяць призивається військовозобов'язаний на доукомплектування певних військових структур або на формування нових структур, відповідно до обстановки на фронті, до тих рішень, які прийняті військово-політичним керівництвом", - сказав він.
Він підкреслив, що суттєвого збільшення, активізації проведення мобілізації на цей час немає.
"Заходи мобілізації проводяться за планом і будуть проводитись за планом", - констатував Громов.