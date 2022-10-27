США та Китай готові зробити крок до порозуміння: заяви лідерів країн

Пекін "готовий працювати" з Вашингтоном, щоб "знайти способи порозумітися на благо обох сторін". Про це лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив на заході Національного комітету з американо-китайських відносин, повідомляє Корреспондент.

За словами Сі Цзіньпіна, "тісніші зв'язки і співпраця" США та Китаю "допоможуть забезпечити більшу стабільність і впевненість у світі, а також сприятимуть миру і розвитку в усьому світі".

Він зазначив, що Пекін готовий шукати "правильний спосіб ладити один з одним у нову епоху на основі взаємної поваги, мирного співіснування та взаємовигідного співробітництва, що принесе користь не лише двом країнам, а й усьому світу".

У свою чергу, президент США Джо Байден під час зустрічі з військовими радниками заявив, що Вашингтон не прагне конфлікту з Пекіном і що Сі знає про це.