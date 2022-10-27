Генштаб оцінив ризик повторного наступу окупантів на Київ

За даними Генштабу, Росія може вдатися до нового наступу на Київ. Однак поки що загрози для української столиці немає, повідомляє Новое время.

Про це під час брифінгу повідомив заступник начальника головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов.

"Припускаємо, що противник може вдатися до проведення операцій, перш за все, з території Білорусі. Це може бути напрямок з ЧАЕС, а також напрямок з Чернігівської області. Ситуація відстежується, певні заходи вже вжиті щодо посилення наших угруповань" , — сказав він.

При цьому в Генштабі не бачать загрози того, що РФ безпосередньо атакуватиме Київ. Насамперед Кремль цікавить порушення енергетичної інфраструктури України, а також порушення логістичних ланцюжків надання міжнародної допомоги.

На тлі загрози повторного наступу з території Білорусі Україна вже наростила своє угруповання на північному напрямку.

"Діяльність російських і білоруських збройних сил та силових структур вказує на системну підготовку до ескалації. Так, за наявною інформацією, офіцери Збройних сил РФ беруть участь в оцінці готовності військових частин Гродненської, Брестської та Гомельської областей Республіки Білорусь. Загалом сплановано оцінити готовність західного регіону до приведення у бойову готовність під виглядом тренувань" , — сказав Громов.

За його словами, окрім аеродрому Зябрівка, РФ намагається перекинути свої війська і на інші аеродроми Білорусі та проводить активні заходи на білоруських полігонах.

Він додав, що цього тижня відбулося 10 запусків дронів-камікадзе Shahed по Україні з території Білорусі.