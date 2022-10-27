Генштаб: за тиждень РФ випустила по Україні 52 ракети

За тиждень Росія випустила по території України 52 ракети, але жодна з них не була спрямована на військові об'єкти, повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов, повідомляє Корреспондент.

"Аналіз характеру застосування противником ракетного озброєння за минулий тиждень свідчить про суттєве зменшення його інтенсивності. Так, з 19 жовтня противник випустив 52 ракети по території України. З 10 по 18 жовтня противник випустив 146 ракет" , - розповів військовий.

При цьому всі удари РФ припали на об'єкти енергетичної інфраструктури України.

"Це є цинічним порушенням правил та звичаїв ведення війни" , - наголосив він.

Громов зазначив, що майже половину крилатих ракет противника було знищено.

"З 19 ​​жовтня противник застосував також 114 безпілотних літальних апаратів по об'єктах цивільної та військової інфраструктури на території України, що, порівняно з попереднім тижнем, менше на третину. Ефективність системи ППО також залишається на достатньому рівні і становить 79% збитих дронів противника" , - повідомив офіцер.

Він уточнив, що лише за останню добу силами ППО було знищено 18 із 20 дронів-камікадзе.