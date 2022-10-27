Тотальна економія світла в Україні: які заходи вживають по областях

Через масовані атаки військ РФ на критичну інфраструктуру в Україні введено режим тотальної економії електроенергії. Поки фахівці ліквідують наслідки ударів по енергосистемі, українцям доводиться пристосовуватися до перебоїв зі світлом, пише Анна Березіна, РБК-Україна.

Віялові відключення

У жовтні від ударів окупантів постраждали близько 40% об'єктів енергетики України. Повного "блекауту" вдалося уникнути, але в регіонах почалися віялові відключення світла.

Для збалансування навантаження на енергосистему до закінчення відновлювальних робіт "Укренерго" запровадило планові відключення електроенергії для споживачів. Вони проходять за графіком – до 4 годин один чи два рази протягом дня.

Як справляються з перебоями зі світлом у регіонах

Щоб уникнути віялових відключень, українців закликали мінімізувати використання електроприладів у пікові години споживання вранці та ввечері (з 7:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00). Також рекомендували обмежити енергоспоживання промисловості та бізнесу.

У Києві для економії електроенергії в супермаркетах, магазинах, ТРЦ відмовилися від вуличної підсвітки, обмежили освітлення вітрин усередині залів. У деяких ресторанах та кафе обслуговують клієнтів при свічках.

Після атаки окупантів на енергооб'єкти в Київській області вночі 27 жовтня в "Укренерго" повідомили, що найближчими днями змушені запровадити більш жорсткі та тривалі обмеження. Без світла може опинитися майже половина столиці. Стабілізаційні графіки відключень електроенергії, що діяли раніше, більше не актуальні.

У Львові та області заборонили підсвітку фасадів будинків та роботу фонтанів. Під час комендантської години відключають все зовнішнє освітлення на вулицях, крім дорожнього та об'єктів критичної інфраструктури. Також заборонено зовнішню рекламу, підсвічування вивісок закладів громадського харчування, магазинів, офісів після закінчення робочого часу.

У Кривому Розі, Полтавській та Тернопільській областях поліцейський патруль штрафує підприємців-порушників режиму економії електроенергії.

У Дніпрі зменшили кількість міського електротранспорту. За рішенням міськради, підприємцям заборонили включати вивіски, рекламні борди, підсвічувати фасади будівель з 17:00 до закінчення комендантської години.

У Житомирі тролейбуси та трамваї не ходили до 26 жовтня. З середи транспорт почали випускати на маршрути в години міжпікових навантажень. Вуличне освітлення у місті відключено.

У Харкові з 20 до 26 жовтня призупиняли роботу частини ескалаторів метро. ​​Обмежено освітлення на станціях, поїзди їздять з більшим інтервалом часу.

Мер Черкас Анатолій Бондаренко закликав підприємців перенести виробництво на другу зміну або працювати в нічний час. Міський транспорт у Черкасах їздить у режимі "вихідного дня". Кількість тролейбусів на маршрутах скоротили вдвічі.

Чому графіки відключень не дотримуються

Графіки "енергетичної тривоги", за розпорядженням "Укренерго", визначають місцеві оператори розподільчих мереж та публікують на своїх ресурсах.

Стабілізаційні графіки постійно оновлюються, але поки що вони працюють із похибкою.

У деяких районах світло пропадає позапланово, період відключення може тривати довше заявленого, частина будинків залишається без електрики частіше ніж інші в межах одного мікрорайону.

До того ж, крім планових відключень, можуть бути й екстрені. У такому разі не завжди вдається оперативно сповістити споживачів.

Якщо "Укренерго" дає вказівку місцевому обленерго терміново знижувати споживання, то для цього оператор розподілу може вибрати насамперед вулиці, будинки чи підприємства, відключивши які можна максимально швидко збалансувати навантаження.