Нідерланди змінили правила для біженців з України з 1 листопада

З 1 листопада біженцям з України у Нідерландах необхідно мати спеціальну позначку в паспорті або О-документ для підтвердження отримання статусу тимчасового захисту, повідомляє Європейська правда.

Відповідне рішення опубліковане на сайті нідерландського уряду.

Спеціальна наклейка-позначка в паспорті буде доказом того, що українців проживають в Нідерландах на підставі Директиви ЄС про тимчасовий захист і таким чином мають доступ, серед іншого, до ринку праці.

Оскільки закони Нідерландів передбачають працевлаштування іноземців лише за умови отримання дозволу роботодавцем, для українських біженців навесні розробили спеціальну спрощену процедуру.

З 1 квітня роботодавці могли брати на роботу українців без отримання дозволів. Протягом цього періоду українці мали можливість оформити усі необхідні документи. Цей перехідний механізм закінчується 31 жовтня.

Позначку-вклейку в паспорт або О-документ видає Служба імміграції та натуралізації Нідерландів (Immigratie-en Naturalisatiedienst, IND). Для їх оформлення потрібно до 31 жовтня звернутись у відомство.