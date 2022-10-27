ЗМІ: в окупованому Шахтарську знову прильоти – горить нафтобаза
Вдень 27 жовтня в окупованому Шахтарську Донецької області знову виникла масштабна пожежа – наразі горить нафтосховище, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомило російське пропагандистське видання "РИА Новости" та "Новини Донбасу" з посиланням на так зване "МНС ДНР".
"Новини Донбасу" повідомляють, що після обстрілу на території залізничної станції горять чотири ємності з бензином місткістю 60 тонн. Також є дані про чотирьох постраждалих серед цивільних. Зазначається, що їм надають медичну допомогу.
Пропагандисти звинувачують у пожежі у Шахтарську українські війська.
Передісторія:
- Близько 21:30 26 жовтня після кількох вибухів у районі залізничної станції Постніково в окупованому Шахтарську Донецької області виникла велика пожежа. Горіли паливно-мастильні матеріали.
- Пізніше повідомлялося, що вибух, який пролунав в окупованому Шахтарську увечері 26 жовтня, знищив 12 російських залізничних цистерн з пальним.