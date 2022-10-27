ЗМІ: в окупованому Шахтарську знову прильоти – горить нафтобаза

Вдень 27 жовтня в окупованому Шахтарську Донецької області знову виникла масштабна пожежа – наразі горить нафтосховище, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомило російське пропагандистське видання "РИА Новости" та "Новини Донбасу" з посиланням на так зване "МНС ДНР".

"Новини Донбасу" повідомляють, що після обстрілу на території залізничної станції горять чотири ємності з бензином місткістю 60 тонн. Також є дані про чотирьох постраждалих серед цивільних. Зазначається, що їм надають медичну допомогу.

В окупованому Шахтарську на Донеччині горить нафтове сховище, полум’я охопило 4 великі ємності – ЗМІ. Відео РИА Новости pic.twitter.com/2ItMvPOF0K — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 27, 2022

Пропагандисти звинувачують у пожежі у Шахтарську українські війська.

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