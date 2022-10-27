Зеленський створив нові військові адміністрації на Харківщині та Херсонщині

Зеленський створив нові військові адміністрації на Харківщині та Херсонщині
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський утворив вісім військових адміністрації у Харківській області та двадцять військових адміністрації у Херсонській області, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Офісу президента.

Своїм указом №737 глава держави утворив військові адміністрації у Харківській області, а саме:

  • Вовчанську міську військову адміністрацію;
  • Дворічанську селищну військову адміністрацію;
  • Кіндрашівську сільську військову адміністрацію;
  • Куньєвську сільську військову адміністрацію;
  • Купʼянську міську військову адміністрацію;
  • Петропавлівську сільську військову адміністрацію;
  • Печенізьку селищну військову адміністрацію;
  • Чкаловську селищну військову адміністрацію.

Також указом №738 Зеленський утворив військові адміністрації у Херсонській області, а саме:

  • Бериславську міську військову адміністрацію;
  • Великоолександрівську селищну військову адміністрацію;
  • Високопільську селищну військову адміністрацію;
  • Дарʼївську сільську військову адміністрацію;
  • Іванівську селищну військову адміністрацію;
  • Каланчацьку селищну військову адміністрацію;
  • Костянтинівську сільську військову адміністрацію;
  • Кочубеївську сільську військову адміністрацію;
  • Лазурненську селищну військову адміністрацію;
  • Любимівську селищну військову адміністрацію;
  • Нижньосірогозьку селищну військову адміністрацію;
  • Нововоронцовську селищну військову адміністрацію;
  • Новоолександрівську сільську військову адміністрацію;
  • Новорайську сільську військову адміністрацію;
  • Рубанівську сільську військову адміністрацію;
  • Таврійську міську військову адміністрацію;
  • Тягинську сільську військову адміністрацію;
  • Чаплинську селищну військову адміністрацію;
  • Чорнобаївську сільську військову адміністрацію;
  • Чулаківську сільську військову адміністрацію.

Генеральний штаб ЗСУ та обласні військові адміністрації відповідних областей мають здійснити заходи, пов’язані з утворенням військових адміністрацій.

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