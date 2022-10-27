Зеленський створив нові військові адміністрації на Харківщині та Херсонщині
Президент України Володимир Зеленський утворив вісім військових адміністрації у Харківській області та двадцять військових адміністрації у Херсонській області, повідомляє Ділова столиця.
Про це йдеться у повідомленні на сайті Офісу президента.
Своїм указом №737 глава держави утворив військові адміністрації у Харківській області, а саме:
- Вовчанську міську військову адміністрацію;
- Дворічанську селищну військову адміністрацію;
- Кіндрашівську сільську військову адміністрацію;
- Куньєвську сільську військову адміністрацію;
- Купʼянську міську військову адміністрацію;
- Петропавлівську сільську військову адміністрацію;
- Печенізьку селищну військову адміністрацію;
- Чкаловську селищну військову адміністрацію.
Також указом №738 Зеленський утворив військові адміністрації у Херсонській області, а саме:
- Бериславську міську військову адміністрацію;
- Великоолександрівську селищну військову адміністрацію;
- Високопільську селищну військову адміністрацію;
- Дарʼївську сільську військову адміністрацію;
- Іванівську селищну військову адміністрацію;
- Каланчацьку селищну військову адміністрацію;
- Костянтинівську сільську військову адміністрацію;
- Кочубеївську сільську військову адміністрацію;
- Лазурненську селищну військову адміністрацію;
- Любимівську селищну військову адміністрацію;
- Нижньосірогозьку селищну військову адміністрацію;
- Нововоронцовську селищну військову адміністрацію;
- Новоолександрівську сільську військову адміністрацію;
- Новорайську сільську військову адміністрацію;
- Рубанівську сільську військову адміністрацію;
- Таврійську міську військову адміністрацію;
- Тягинську сільську військову адміністрацію;
- Чаплинську селищну військову адміністрацію;
- Чорнобаївську сільську військову адміністрацію;
- Чулаківську сільську військову адміністрацію.
Генеральний штаб ЗСУ та обласні військові адміністрації відповідних областей мають здійснити заходи, пов’язані з утворенням військових адміністрацій.