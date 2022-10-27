The Telegraph: Джонсон має намір просувати "план Маршалла" для України

Колишній прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон розглядає можливість створення нової організації, яка займалася б підтримкою України та відновленням зруйнованої війною економіки, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє The Telegraph.

Один із близьких друзів Джонсона назвав нову організацію сучасним аналогом "плану Маршалла". Він упевнений, що Борис Джонсон зможе залучити багато грошей від приватних донорів для відновлення економіки та інфраструктури України.

Повідомляється, що Джонсон наприкінці жовтня відкрив офіс у Вестмінстері, з якого він сподівається заснувати фонд.

Раніше повідомлялося, що Джонсон має намір продовжити просування підтримки України у країнах Заходу.

Також ми писали, що Борис Джонсон отримав нову посаду у Консервативній партії. Він очолить групу дружби з Україною.