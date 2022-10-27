МЕА: російський експорт енергоносіїв ніколи не повернеться до довоєнних рівнів

Війна в Україні та глобальна енергокриза стануть поворотною точкою для світового енергетичного ринку - російський експорт енергоносіїв ніколи не повернеться до рівнів 2021 року, а до 2030 року впаде рівно на 50%, повідомляє Економічна правда.

Про це йдеться в енергетичному огляді віж Міжнародного енергетичного агентства.

В огляді підкреслюється, що глобальна енергетична криза може стати історичним поворотним пунктом на шляху до більш чистого та безпечного майбутнього.

"Глобальна енергетична криза, спричинена вторгненням Росії в Україну, спричиняє глибокі та довготривалі зміни, які можуть прискорити перехід до більш стійкої та безпечної енергетичної системи.

Сьогоднішня енергетична криза спричиняє безпрецедентний за масштабами та складністю шок. Найбільші потрясіння відчуваються на ринках природного газу, вугілля та електроенергії - зі значними потрясіннями на ринках нафти, що призвело до необхідності двох безпрецедентних за масштабами випусків нафти країнами-членами МЕА для уникнення ще більш серйозних перебоїв у постачанні.

В умовах невпинних геополітичних та економічних проблем енергетичні ринки залишаються надзвичайно вразливими, а криза нагадує про крихкість та нестійкість нинішньої глобальної енергетичної системи", - йдеться в доповіді.

МЕА наголошує, що вторгнення РФ в Україну та глобальна енергокриза прискорить перехід найбільших країн на поновлювані джерела - прогнозується, що вже до середини 2020-х світовий попит на викопне паливо вийде на плато.

Зазначається, що криза змусила уряди найбільших країн - США, Євросоюзу, Японії, Південної Кореї, Китаю та Індії - зробити більш упевнені кроки в бік структурних змін у виробництві та споживанні енергії. Якщо всі заявлені програми будуть виконуватися, світові інвестиції в "чисту енергію" до 2030 року зростуть на 50%, до $2 трлн на рік.

Водночас описаний у доповіді базовий сценарій МЕА передбачає, що близько 2025 року світовий попит на викопне паливо пройде пік, після якого почне падати.

При цьому прискорення відмови від вугілля, газу і нафти покращує прогноз щодо викидів і глобальної зміни клімату. У базовому сценарії МЕА викиди CO2 будуть на історичному максимумі 37 млрд тонн у 2025 році, на п'ять років раніше, ніж передбачалося раніше. Після цього вони повинні почати знижуватися і до 2050 року впадуть до 32 млрд тонн.

Щодо переспектив російського енергетичного експорту у МЕА заявили, що війна все змінила для РФ.

Так, єдина можливість для Росії переорієнтувати поставки, що випадають через санкції, - це Китай, але повністю замістити Європу РФ не зможе, особливо щодо газу. За оцінкою МЕА, у 2020-ті роки споживання газу в Китаї в середньому зростатиме на 2% щорічно (у 2010-ті воно зростало на 12% на рік).

Порівняно з минулорічним звітом МЕА знизило прогноз обсягів видобутку нафти в РФ до 2025 року на 2 млн барелів на добу, видобутку природного газу - на 200 млрд кубометрів на рік.

Агентство наголошує, що російський експорт енергоносіїв ніколи не повернеться до рівнів 2021 року, а до 2030 року впаде рівно на 50%.

Водночас частка Росії на світовому газовому ринку впаде з 30% у 2021 році до 15% у 2030 році в базовому сценарії і до 10% в оптимістичному. Виручка від газового експорту - з $75 млрд до менш ніж $30 млрд в оптимістичному сценарії.

За прогнозами, російський нафтовий експорт до 2030 року впаде на 25%, до 2050-го - на 40%. Більшу частину російського експорту замістять близькосхідні постачальники, але частина припаде і на Північну Америку, яка до середини 2020-х обійде Росію за часткою світового ринку.