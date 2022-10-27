Зеленський спростував, що окупанти тікають із Херсона

Президент Володимир Зеленський заявив, що чутки про втечу російських окупантів із захопленого Херсона є інформаційною атакою, повідомляє Новое время.

"Я не бачу, щоб вони тікали з Херсона. Це інформаційна атака… Це атака, щоб ми пішли туди, щоби перекинули туди війська з інших небезпечних напрямків. У цьому була суть їхньої інформаційної операції, вони не готові залишити Херсон. Але вони знають, що, якщо ми досягнемо успіху, вони не зможуть вийти" , — зазначив Зеленський в інтерв'ю італійській газеті Corriere della Sera, опублікованому в четвер, 27 жовтня.

Глава держави додав, що «найпідготовленіші» російські солдати залишилися на місцях і ніхто з них не виїхав.

Напередодні керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявила, що росіяни на півдні України будують нові рубежі оборони і готуються утримувати захоплений Херсон.

За словами керівника Головного управління розвідки Міноборони Кирила Буданова, РФ завозить у Херсон мобілізованих, готуючись до вуличних боїв.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков казав, що дощова погода трохи сповільнила наступ ЗСУ в Херсонській області. Він також зазначав, що ЗСУ контролюють усі мости, тому в окупантів не буде можливості втекти з Херсона.