Держатомрегулювання: РФ розпочала незаконне будівництво на ЗАЕС

Росія розпочала незаконне будівництво на території Запорізької атомної електростанції. МАГАТЕ у терміновому порядку необхідно перевірити неузгоджений з Україною процес, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив в.о. голови Держатомрегулювання Олег Коріков, повідомляє його брифінг.

"Держатомрегулювання вже звернулося до МАГАТЕ з проханням перевірити, що відбувається на ЗАЕС. Щоб ми отримали більш повну інформацію" , - зазначив Коріков.

За його словами, Росія проводить якесь будівництво на Запорізькій АЕС, але Україна не має інформації, що саме там відбувається.

Раніше ми писали, що глава МАГАТЕ має намір звернутися до Ради безпеки ООН щодо зони безпеки навколо Запорізької АЕС.

Також нагадаємо, що країни "Великої сімки" офіційно закликали Росію вивести свої війська з території ЗАЕС та передати станцію під контроль України, а також повернути всіх викрадених співробітників.