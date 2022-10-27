Генштаб: ЗСУ знищили два склади боєприпасів, ворожий літак і гелікоптер

Збройні сили України знищили два склади боєприпасів російських окупантів, а також збили гелікоптер Ка-52 "Алігатор" та штурмовик Су-25, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій cил оборони на окремих напрямках, водночас, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання позицій на окремих напрямках, зокрема на лівому березі річки Дніпро, активно веде повітряну розвідку.

Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Республіка Білорусь продовжує підтримувати збройну агресію Російської Федерації проти України, надаючи свою територію, повітряний простір та інфраструктуру. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів, включно із залученням ударних БПЛА.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на Слобожанському напрямку - з території Російської Федерації, із використанням артилерії різних типів, в районах населених пунктів Чугунівка, Стрілеча, Дворічна, Кам’янка, Красне, Стариця;

на Куп’янському напрямку - з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Кислівка та Фиголівка;

на Лиманському напрямку - з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Макіївка, Терни, Торське, Ямполівка, Спірне, Невське та Зарічне;

на Бахмутському напрямку - з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Краматорськ, Соледар та Яковлівка;

на Авдіївському напрямку противник завдавав вогневого ураження з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах Авдіївки, Красногорівки, Мар’їнки, Новомихайлівки та Первомайського.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник здійснив артилерійські обстріли у районах Білогір’я, Времівки, Залізничного, Новополя, Новосілки, Ольгівського та Оріхова.

На Південнобузькому напрямку вогневого впливу зазнали райони понад 15 населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення.

Протягом попередніх днів підтверджено знищення двох складів боєприпасів та понтонної переправи з військовою технікою противника у Херсонській області.

Авіація сил оборони, поточної доби, завдала 14 ударів по районах зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника. За добу підрозділи протиповітряної оборони збили ворожий гелікоптер та літак — за попередньою інформацією Ка-52 "Алігатор" та штурмовик Су-25.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки окупантів.