Путін заявив, що сам доручив поширювати фейк про "брудну бомбу" в Україні

Російський диктатор Володимир Путін сказав, що сам доручив своєму міністру оборони Сергію Шойгу в розмовах з колегами поширювати фейк про «брудну бомбу», яку нібито «створює Україна», повідомляє Новое время.

Під час виступу в дискусійному клубі Валдай у четвер, 27 жовтня, де Путін активно транслював свої псевдоісторичні ідеї, неправдиві звинувачення та штампи російської пропаганди, він заявив, що країні-терористу РФ «не потрібно» завдавати ядерного удару по Україні і що в цьому «сенсу немає ніякого — ні політичного, ні військового». Глава кремлівського режиму також стверджує, що в Києві «роблять все для того, щоб замести сліди цієї підготовки».

"Це я дав вказівку Шойгу продзвонити всіх його колег і поінформувати про це. Ми не можемо проходити повз такі речі" , — заявив диктатор.

23 жовтня глава міноборони РФ Сергій Шойгу провів телефонні переговори із французьким, британським і турецьким міністрами оборони. Шойгу висловлював «занепокоєння» тим, що Україна нібито готує «провокації» із застосуванням «брудної бомби». Пізніше Шойгу дзвонив міністрам Китаю й Індії і також поширював фейк про «брудну бомбу».

В Офісі президента та МЗС України відкинули брехливі звинувачення Шойгу. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів переговори з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, і той погодився направити фахівців на українські мирні об'єкти, де, відповідно до фейків російської пропаганди, розробляють «брудну бомбу».

Партнери України наголосили, що не вірять російським фейкам, але висловили стурбованість, що це може бути підготовкою РФ до «операції під чужим прапором».