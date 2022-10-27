Укренерго: Україна провела тестовий імпорт електроенергії зі Словаччини

Державний трейдер "Енергетична компанія України" сьогодні провела тестовий імпорт електроенергії зі Словаччини, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє "Укренерго".

Повідомляється, що тестове імпортне постачання було проведено з метою підтримки енергосистеми України. Перша поставка була потужністю 1 МВт. З її допомогою відпрацювали алгоритм покриття можливого дефіциту через ракетні удари та пошкодження енергетичної інфраструктури.

Також повідомляється, що компанія отримала право на імпорт за результатом відкритого аукціону щодо доступу до міждержавних електромереж.

"Як державний трейдер ми шукаємо можливості та інструменти, які дають змогу знизити ці ризики. Здійснення тестових поставок - частина роботи. Технічна можливість імпорту електроенергії з Європи до України - це ще один інструмент стабілізації роботи нашої енергосистеми. Ми повинні бути готові до його впровадження" , - наголосив генеральний директор ЕКУ Віталій Бутенко.

Нагадаємо, після жовтневих масованих ударів по енергетичних об'єктах Україна припинила експорт електроенергії до Європи .Передбачається, що за потреби європейські партнери зможуть забезпечити постачання українських споживачів.