Путін: російські втрати на полі бою вдесятеро менші, ніж в України

Російський диктатор Володимир Путін заявив що втрати російської сторони на полі бою в десять разів менші ніж в України, повідомляє Українська правда.

Про це сказав Путін у виступі на пленарній сесії міжнародного дискусійного клубу "Валдай" у Москві, який транслюється онлайн.

"Втрати там місцями, кажу про це з жалем, втрати бувають 1 до 10, 1 до 8. Останнім часом майже завжди 1 до 7, 1 до 8. Людей не шкодують зовсім. Хіба справжні патріоти своєї країни можуть це допустити".

При цьому російський диктатор намагався нав'язати пропагандистам думку про те, що в Україні нема націоналістів, також він дав задню із своїми заявами щодо примарних "нацистів" в Україні.

Тепер Путін заявляє, що українці захищають награбовані мільярди, які зберігають у європейських банках.

Диктатор заявив, що українських захисників мотивує "економічна" сторона питання, а не суверенітет, цілісність України та захист своїх рідних від російських окупантів та опір геноциду українського народу.

На думку Путіна, по Києву ходять тисячі людей із факелами та стастиками.

Яким чином оцінка Путіна втрат на війні з Україною співвідноситься із мобілізацією 300 тисяч росіян, він не пояснив.

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