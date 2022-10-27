Сунак із Шольцом погодилися підтримувати тиск на РФ і допомагати Україні

Новий прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак у четвер провів першу телефонну розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомили в офісі британського прем’єра.

Сунак і Шольц обговорили партнерські відносини під час перебування на посадах міністрів фінансів своїх країн і висловили сподівання, що "продовжать розбудовувати дружні відносини на посадах лідерів".

"Обговорюючи огидні атаки Росії в Україні, прем'єр-міністр (Британії) та канцлер (Німеччини) погодилися з необхідністю продовжувати підтримувати Україну та зберігати тиск на Путіна за допомогою жорстких санкцій" , – йдеться в повідомленні.

Крім того, лідери обговорили співпрацю між Великою Британією та Європейським Союзом щодо спільних викликів, зокрема Росії та глобальної енергетичної безпеки.

Раніше Сунак провів телефонні розмови з президентами США та України.

Як повідомлялося, 25 жовтня король Британії Чарльз III попросив колишнього міністра фінансів Ріші Сунака сформувати уряд.

Сунак замінив на посаді Ліз Трасс, яка минулого тижня оголосила про відставку після шести тижнів перебування на посаді.

У політиці Сунак перебуває з 2015 року і до призначення прем’єром він встиг попрацювати в парламентському комітеті з питань екології та міністерствах житлобудування й фінансів.