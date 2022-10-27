Міноборони США опублікувало нову оборонну стратегію: що відомо

Міноборони США опублікувало нову оборонну стратегію. У ній Росія визнана «гострою загрозою», а Китай «основним викликом», повідомляє Новое время.

"Попри те, що ми фокусуємося на КНР як на основному виклику, Національна оборонна стратегія також відповідає за гостру загрозу з боку Росії, що зовсім недавно було продемонстровано подальшим неспровокованим вторгненням Росії в Україну" , — йдеться в опублікованому документі.

Зазначається, що Росія становить серйозні та постійні ризики для США та союзників Вашингтона, до яких належать:

ядерні небезпеки;

загрози крилатими ракетами великої дальності;

кібер- та інформаційні операції;

контркосмічні загрози;

хімічна та біологічна зброя;

підводна війна;

обширні кампанії сірої зони, спрямовані, зокрема, проти демократій.

"Зневажаючи незалежність своїх сусідів, уряд Росії прагне застосувати силу, щоб нав’язати зміни кордонів та відновити імперську сферу впливу. Його великий послужний список територіальної агресії включає ескалацію жорстокої, нічим не спровокованої війни проти України" , — повідомляється в документі.

Основні пріоритети нової оборонної програми включають: