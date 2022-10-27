Верещук пояснила свій заклик до біженців "не повертатися до весни"

Верещук пояснила свій заклик до біженців "не повертатися до весни"
Фото: sluga-narodu.com

Українським біженцям не варто повертатися з-за кордону через складнощі з енергопостачанням взимку, але це не є "інструкцією", як діяти, і головним чином стосується жінок з дітьми, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявила в ефірі національного телемарафону міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Вона прокоментувала свій нещодавній заклик "не повертатися до весни".

"Тут треба мати тверезий розум і здорову логіку: на зиму – зараз говоримо про жінок з дітьми, адже виїхали за кордон головним чином жінки з дітьми. Якщо жінки з дітьми, перебуваючи там весняні й літні місяці, приймають для себе рішення повертатися до рідних домівок на зимові місяці, то я просила — це була не вказівка, не інструкція, а прохання – якщо можна, залишитись в Європі на зиму", — сказала міністерка.

На її переконання, йдеться про міркування безпеки та енергетичну ситуацію — оскільки збільшення кількості людей також підвищує навантаження на електромережі.

"Звичайно, кожен вирішує сам, ми демократична країна. Але моя рекомендація і прохання залишається незмінними: якщо є можливість залишитися в Європі на зиму, а уже навесні повернутися і відбудовувати нашу державу, я дуже щиро сподіваюся, звільнену від окупанта в цілому", – зазначила Верещук.

Днями Ірина Верещук казала, що українцям, які зараз перебувають за кордоном, краще не повертатися додому до весни через обстріл енергетичних об'єктів, які влаштовує Росія.

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