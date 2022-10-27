Гайдай: українським силам вдається просуватися на Луганщині

Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що українським силам вдається просуватися на Сватівському та Кремінському напрямках, повідомляє Новое время.

У Telegram Гайдай заявив, що окупанти намагалися прорватися до Білогорівки, але всі їхні атаки були відбиті. Також, за його даними, на Сватівському та Кремінському напрямках ЗСУ просуваються вперед.

Гайдай зазначив, що росіяни продовжують розстрілювати реактивною артилерією будинку в деокупованих селах, де залишається місцеве населення. У переважній більшості, повідомив він, це люди похилого віку.

"Серед 17 людей, які залишалися в Білогорівці, був літній чоловік і дочка, яка його доглядала — саме вони днями загинули від російського снаряда" , — заявив він.

Гайдай також додав, що «де-юре в так званій „ЛНР“ міста Попасна вже не існує».

Раніше він говорив, що російські окупанти готуються до оборони Попасної, а з міста вивезли всіх мешканців.

В етері Радіо НВ Гайдай заявив, що на його думку, для звільнення півночі Луганської області ключовим є район Сватове.