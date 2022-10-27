ОВА: Хмельницький та область частково без світла через аварійні відключення

Станом на вечір 27 жовтня Хмельницький та область частково залишились без світла через аварійні відключення, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергія Гамалія.

"Маємо аварійні відключення електроенергії по області. Наразі знеструмлено частину міста Хмельницького, Кам'янець-Подільської, Дунаєвецької, Ярмолинецької, Старокостянтинівської та Красилівської громад" , - зазначив він.

За його словами, відповідні служби працюють над відновленням електропостачання.