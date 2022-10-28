АР: США нададуть Україні новий пакет військової допомоги

Пентагон надасть Україні новий пакет військової допомоги на суму 275 мільйонів доларів США.﻿﻿ Про це, з посиланням на Associated Press, повідомляє Українська правда.

Чиновники заявили, що про цей пакет офіційно буде оголошено у п'ятницю. До нього увійдуть боєприпаси для вже наявних систем озброєнь.

Зокрема йдеться про ракетно-артилерійські системи високої мобільності HIMARS, які Україна успішно використовує у контрнаступі.

Видання зазначає, що чиновники говорили на умовах анонімності, щоб обговорити ще не оприлюднені деталі пакету.

Загальна американська військова допомога Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії вже становить близько 16,8 мільярда доларів.