АР: США нададуть Україні новий пакет військової допомоги
Пентагон надасть Україні новий пакет військової допомоги на суму 275 мільйонів доларів США. Про це, з посиланням на Associated Press, повідомляє Українська правда.
Чиновники заявили, що про цей пакет офіційно буде оголошено у п'ятницю. До нього увійдуть боєприпаси для вже наявних систем озброєнь.
Зокрема йдеться про ракетно-артилерійські системи високої мобільності HIMARS, які Україна успішно використовує у контрнаступі.
Видання зазначає, що чиновники говорили на умовах анонімності, щоб обговорити ще не оприлюднені деталі пакету.
Загальна американська військова допомога Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії вже становить близько 16,8 мільярда доларів.