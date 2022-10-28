Ілон Маск купив Twitter

Американський мільярдер, очільник компаній Tesla та SpaceX Ілон Маск почав керувати Twitter, а попереднє керівництво залишило штаб-квартиру.

У Маска був час до п'ятниці, щоб завершити придбання Twitter за 44 мільярди доларів або зіткнутися з судовим розглядом з компанією.

За повідомленням CNBC, попередній генеральний директор Параг Агравал і фінансовий директор Нед Сігал покинули штаб-квартиру компанії в Сан-Франциско.

Ілон Маск своїм твітом підтвердив, що купив соцмережу.

Згодом він додав, що "пташку звільнено".