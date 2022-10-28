Заступник голови ОП їздить на авто, переданому для гуманітарних цілей – ЗМІ

Журналісти BIHUS info стверджують, що заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко їздить на позашляховику "Chevrolet Tahoe", який компанія "General Motors" передала Україні для вивезення громадян із зони бойових дій та гуманітарних місій.

Кирило Тимошенко, як заступник Андрія Єрмака в Офісі президента, відповідає за відновлення України, тож багато їздить регіонами. Новий позашляховик Chevrolet Tahoe чорного кольору регулярно помічають у його поїздках.

У Bihus Info зазначають, що ці автомобілі в Україну привозять лише на замовлення.

Весною "General Motors" подарувала Україні 50 автомобілів "Chevrolet Tahoe". Вони призначалися владі для гуманітарної роботи.

Проте чиновники просили у компанії машини для вивезення громадян із зони бойових дій та гуманітарних місій, а не для виконання службових обов'язків, зазначають журналісти.

Вони також не знайшли доказів, що авто, яким їздить Кирило Тимошенко, з іншої партії або було закуплено органами влади.

Сам Тимошенко підтвердив, що їздить на Chevrolet Tahoe, яке знаходиться на балансі Державного управління справами. І його справді передали "General Motors".

Заступник Єрмака сказав, що їздить на Chevrolet Tahoe вже півроку в регіональні поїздки, на деокуповані території – і вже наїздив близько 40 тисяч кілометрів.

Проте журналісти зафіксували, що це авто систематично возить Тимошенко по Києву, зокрема з дому на роботу.