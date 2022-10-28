Генсек НАТО: Як швидко західне ППО зменшить загрозу для України

На думку генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга, Україна вже успішно реагує на загрозу з повітря, а допомога від союзників поступово буде компенсувати старі системи й підвищувати захист, повідомляє Європейська правда.

"Думаю, зброя, яку ми зараз поставляємо, має величезне значення. Українці вже досягли успіху, збивши багато російських ракет і безпілотників. У майбутньому ситуація зміниться ще сильніше - зараз активізуються союзники" , - зазначив генсек.

Він нагадав про нещодавно передану Німеччиною передову систему IRIS-T та обіцянки США і ще деяких союзників щодо протиповітряних систем і боєприпасів після останньої зустрічі формату "Рамштайн".

Столтенберг додав, що надана Заходом допомога від початку зіграла значну роль у тому, що Росія так і не змогла встановити панування в повітрі над територією України, а це вплинуло на успіх всієї кампанії загалом.