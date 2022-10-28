Укренерго знову обмежує електропостачання по всій країні

Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" в п’ятницю, 28 жовтня, вчергове надав обленерго обсяг для застосування графіків обмежень електропостачання в усіх областях України, повідомляє Економічна правда.

Крім цього у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях (Центральному регіоні) додатково надано обсяги для застосування графіків обмеження потужності для промислових споживачів.

Вимушені обмеження також стосуватимуться побутових споживачів у Центральному та Північному (Сумська, Харківська та Полтавська області) регіонах країни, мережі яких найбільше постраждали цього тижня.

"Графіки відключення на цей випадок вже мали бути розроблені та оприлюднені обленерго заздалегідь" , – додали в Укренерго.

Ці вимушені заходи дають можливість енергетикам якомога швидше відновити ушкоджені енергооб’єкти, балансувати систему та забезпечувати енергоживленням всіх споживачів, пояснили в компанії.