Генштаб: Втрати РФ за добу зросли на 480 солдатів, два вертольоти та літак

Генштаб: Втрати РФ за добу зросли на 480 солдатів, два вертольоти та літак
Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

За даними Генерального штабу ЗСУ, за останню добу Російська Федерація через свої загарбницькі дії в Україні втратила ще близько 480 військовослужбовців, а також 9 танків, 14 ББМ, один літак, два вертольоти і три безпілотники.

Загальні бойові втрати Росії з 24.02 до 28.10 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 69 700 (+480) осіб,
  • танків - 2640 (+9) од.
  • бойових броньованих машин – 5 378 (+14) од.,
  • артилерійських систем – 1 698 (+8) од.,
  • РСЗВ – 379 (+0) од.,
  • засобів ППО – 192 (+0) од.,
  • літаків – 272 (+1) од.,
  • вертольотів – 251 (+2) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1401 (+3),
  • крилатих ракет - 351 (+0),
  • кораблів/катерів – 16 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 088 (+10) од.,
  • спеціальної техніки – 151 (+1).

Дані уточнюються.

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