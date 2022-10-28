Генштаб: Втрати РФ за добу зросли на 480 солдатів, два вертольоти та літак
За даними Генерального штабу ЗСУ, за останню добу Російська Федерація через свої загарбницькі дії в Україні втратила ще близько 480 військовослужбовців, а також 9 танків, 14 ББМ, один літак, два вертольоти і три безпілотники.
Загальні бойові втрати Росії з 24.02 до 28.10 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 69 700 (+480) осіб,
- танків - 2640 (+9) од.
- бойових броньованих машин – 5 378 (+14) од.,
- артилерійських систем – 1 698 (+8) од.,
- РСЗВ – 379 (+0) од.,
- засобів ППО – 192 (+0) од.,
- літаків – 272 (+1) од.,
- вертольотів – 251 (+2) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1401 (+3),
- крилатих ракет - 351 (+0),
- кораблів/катерів – 16 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 088 (+10) од.,
- спеціальної техніки – 151 (+1).
Дані уточнюються.