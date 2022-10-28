Мінцифри тестує послугу єОселя в "Дії": як взяти участь

Мінцифри запрошує українців взяти участь у бета-тестуванні нової послуги єОселя в застосунку "Дія".

"Через повномасштабне вторгнення Росії багато українців залишилися без домівок. Саме тому вже зараз держава пропонує вигідні умови для купівлі житла за програмою пільгового державного кредитування. Долучайтеся до бета-тестування послуги єОселя в застосунку Дія" , - йдеться у повідомленні.

Як взяти участь?

На першому етапі програма доступна для військовослужбовців за контрактом, захисників України, силовиків та членів їхніх сімей, а також медиків, педагогів, науковців, які працюють у державному та комунальному секторах.

"Якщо ви належите до однієї з категорій, то можете долучитися до тестування та отримати кредит на житло під 3%. Для цього в застосунку Дія подаєте заяву про участь у програмі єОселя та отримуєте попереднє рішення про погодження суми кредиту без походу в банк.

Уже під час бета-тесту ваша заява проходитиме весь реальний процес, і рішення банків будуть справжніми" , - пояснили в Мінцифри.

Якщо ви захисник України, медик, педагог чи науковець (повний перелік пільгових категорій, що підпадають під програму, - за посиланням), долучайтеся до бета-тесту. Реєстрація і детальні умови: https://team.diia.gov.ua.