Норвегія запровадила черговий пакет санкцій проти Росії: подробиці

У п'ятницю, 28 жовтня, Норвегія запровадила чергові санкції проти фізичних та юридичних осіб Росії, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє сторінка МЗС Норвегії.

Обмеження запровадили проти ще 30 осіб та 7 компаній. До переліку потрапили особи, які були причетні до організації "референдумів" на окупованих територіях України.

"Ми знову діємо спільно з ЄС, щоб запровадити санкції проти Росії, щоб чинити тиск на російський уряд та його прихильників. Додаткові санкції - це необхідна відповідь на жорстоку війну Росії та незаконну анексію чотирьох областей України" , - заявила міністр закордонних справ Аннікен Хюітфельд.

Введені широкомасштабні пакети санкцій покликані зменшити спроможність Росії фінансувати свою незаконну війну в Україні. Новий пакет санкцій посилює обмеження на товари та послуги, що мають значення для Росії. Також Норвегія вирішила наступне:

Введено новий критерій включення до переліку, що дозволяє застосовувати санкції до фізичних та юридичних осіб, які сприяють порушенню заборони на обхід санкцій;

Географічне охоплення обмежувальних заходів розширено для застосування в непідконтрольних уряду районах Херсонської та Запорізької областей;

Введено заборону обіймати посади в органах управління деяких державних чи підконтрольних державі підприємств;

Існуючі заборони надання послуг за криптоактиви російським громадянам, особам, які проживають у Росії, та організаціям, заснованим у Росії, були додатково посилені;

Введено додаткові експортні обмеження на вугілля, електронні компоненти, технологічні вироби, що використовуються в авіаційній галузі, деякі хімічні речовини та стрілецьку зброю;

Додаткові обмеження на імпорт були введені щодо виробів зі сталі, машин та обладнання, пластмас, транспортних засобів, текстилю, взуття, шкіри, кераміки, деяких хімічних продуктів та ювелірних виробів, які не містять золота;

Заборона на доступ до портів розширена на судна, зареєстровані в Російському морському регістрі судноплавства. Виняток, що дозволяє рибальським судам заходити в порти Тромсе, Кіркенес або Ботсфіорд, як і раніше, застосовується;

Було введено додаткові обмеження, які розширюють спектр послуг, які більше не можуть надаватися російському уряду чи юридичним особам, зареєстрованим у Росії, включаючи ІТ-консультації, юридичні консультації, архітектурні та інженерні послуги;

Запроваджено правову базу для реалізації потенційної межі цін на російські енергоресурси в майбутньому.

Нагадаємо, що раніше Норвегія приєдналася до сьомого пакета санкцій проти Росії.

Також Норвегія вирішила посилити свій кордон з Росією.

Нещодавно у Норвегії затримали чоловіка за підозрою у шпигунстві на РФ.