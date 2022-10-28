Невідомий увірвався до будинку речниці Палати США Пелосі, її чоловік у лікарні

У Сан-Франциско невідомий увірвався до будинку речниці Палати представників США Ненсі Пелосі та напав на її чоловіка, повідомляє Новое время.

Про це повідомив прессекретар Пелосі в п’ятницю, 28 жовтня.

У повідомленні сказано, що Пол Пелосі зазнав "жорстокого нападу" вранці в п'ятницю. Речниці в цей час не було у Сан-Франциско. Чоловіка доправили в лікарню, очікується, що він повністю одужає, нападник затриманий.

Пелосі та її родина вдячні тим, хто першим відреагував на напад, і просять про приватність, додав речник.

У серпні Ненсі Пелосі відвідала Тайвань, що стало першим заходом за участю чиновника США такого рангу за останні 25 років. Візит викликав обурення Китаю, який вважає Тайвань своєю територією. КНР миттєво привела свою армію у стан підвищеної бойової готовності та звинуватила Пелосі в розгойдуванні ситуації.