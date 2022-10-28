ЗМІ: Шойгу доповів Путіну про закінчення мобілізації в Росії

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що "часткову мобілізацію" у Росії "завершено", повідомляє Ділова столиця.

Про це Шойгу заявив на зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним із посиланням на ТАРС.

За словами Шойгу, "добровольцями" до військ у рамках мобілізації попрямували 13 тис. осіб.

А середній вік покликаних у рамках часткової мобілізації становив 35 років, повідомив Шойгу.

Також міністр оборони заявив, що на фронт війни з Україною нібито направлено 82 тисячі мобілізованих росіян.

Крім того, Шойгу розповsd, що російські "військкомати продовжать набір тільки за рахунок прийому добровольців і кандидатів на проходження служби за контрактом".

Як повідомлялось раніше, військова комендатура в Улан-Уде порушила кримінальну справу стосовно мобілізованого жителя Якутії за статтею про самовільне залишення частини чи місця служби.