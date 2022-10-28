Bloomberg: РФ ховає свій експортний прибуток від санкцій у юанях та в квазібанках

Маловідомий підрозділ головної фондової біржі Росії став життєво важливою ланкою світової фінансової системи, оскільки десятки мільярдів доларів та євро ринули туди потоком від продажу нафти та інших сировинних товарів, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Bloomberg.

Як повідомляє видання, цього року "Національний кліринговий центр" продемонстрував зростання своїх валютних запасів. Будучи ключовою ланкою в торгівлі газом, він досі уникав санкцій США та Європи, які вдарили по центральному банку та основним кредиторам Росії.

Більшість грошей у "Національному кліринговому центрі", які зберігаються від імені російських банків та їх клієнтів, перебувають у юанях, переведених із доларів, євро та інших "недружніх" валют за вказівкою центрального банку. За словами джерел, у невеликих несанкціонованих кредитних установах також спостерігався стрибок вкладень у юанях та інших іноземних валютах.

Здатність Росії пом'якшити удар санкцій завдяки припливу грошових коштів, що продовжується, від експорту енергоносіїв та інших товарів розчарувала офіційних осіб у США та Європі, які прагнуть ізолювати її від своїх фінансових систем.

"Національний кліринговий центр не має власних грошей. Це все гроші банків, точніше, гроші їхніх клієнтів, які вони вкладають у Національний кліринговий центр, тому що він може проводити платежі в доларах. Після того, як з'явилися чутки про те, що Національний кліринговий центр буде під санкціями, основна частина доларів була конвертована в юані" , - заявив екс-очільник центру Олег В'югін.

На Національний кліринговий центр поки не накладено санкцій, хоча у вересні США додали його виконавчого директора до свого чорного списку. Видання вважає, що по суті, надлишок іноземної валюти, колись поглинений Банком Росії, опиняється у квазі-приватних руках, тому що санкції позбавили Центральний Банк РФ можливості працювати на валютному ринку.

Нагадаємо, що у світі формують "тіньовий флот" для перевезення нафти в інтересах Росії.

РБК-Україна писало про те, що в США можуть спробувати встановити граничну ціну на нафту, що експортується з Росії вище 60 доларів за барель.

Тим часом Москва все ж може отримати достатню кількість танкерів, для відвантажування більшої частини своєї нафти поза новою ціною, яка була встановлена G7.