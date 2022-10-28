У п'ятницю, 28 жовтня, Канада оголосила про запровадження нових санкцій проти Росії. Під обмеження потрапили ще 35 громадян, у тому числі керівники компанії "Газпром", повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

"Сьогодні ми додаємо до цього списку ще 35 осіб, у тому числі впливових керівників державної енергетичної компанії "Газпром", і запроваджуємо санкції щодо шести компаній енергетичного сектору" , - заявив прем'єр.

Санкції запровадили проти "Лукойлу", "Трансойлу", СОГАЗу та "Національної нерудної компанії". Також до списку санкцій увійшли Новак, Мантуров, Шульгінов та Зубков.

Він також оголосив, що Канада має намір запровадити нові санкції щодо представників російського сектору юстиції та безпеки, включаючи співробітників поліції та слідчих, прокурорів, суддів та співробітників в'язниць, причетних до грубих та систематичних порушень прав людини щодо лідерів російської опозиції.

Ці заходи Канада запроваджує, аби посилити тиск на російський режим.

Нагадаємо, що раніше Канада запровадила нові санкції проти Росії через проведення "референдумів" в Україні. До списків увійшли представники дітей російських політиків та представників окупаційних "адміністрацій".

Пізніше, Канада запровадила нові санкції проти Росії через серйозні порушення міжнародного миру та безпеки, що призвели до міжнародної кризи. До списку потрапили відомі російські пропагандисти.