ОП: графіки відключення електроенергії знову стануть плановими з наступного тижня

Графіки відключення електроенергії в Україні знову стануть плановими, а не аварійними, з наступного тижня, повідомляє Новое время.

Про це повідомив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram.

За його словами, зараз ситуація залишається екстреною, всі служби продовжують роботу.

"Потрібен час для відновлення стабільного енергоживлення. З наступного тижня графіки стануть плановими, а не аварійними" , – резюмував Тимошенко.

Після ударів російських окупантів по об'єкту енергетичної інфраструктури в Київській області в ніч на 27 жовтня у Києві та низці центральних областей України ввели віялові відключення світла, а потім і екстрені.

У Києві виник дефіцит потужності у 30% споживання. Щоб не допустити повного знеструмлення столиці та центральних регіонів України, компанія Укренерго змушена запроваджувати безпрецедентні обмеження електропостачання.

Екстрені відключення світла у Києві продовжились і 28 жовтня. У ДТЕК заявили, що для Києва готуються нові графіки відключення електроенергії. Тривалість обмежень може бути збільшена до шести годин.

Найближчими днями вони можуть бути більш жорсткими та тривалими.

Мер української столиці Віталій Кличко повідомив, що на відновлення енергосистеми Києва може піти до трьох тижнів.