ЗМІ: на полігоні в Криму загинула російська пропагандистка Бабаєва
На полігоні в окупованому Росією Криму загинула пропагандистка Світлана Бабаєва, яка очолювала підрозділ Россия сегодня в Сімферополі, повідомляє Новое время.
Як повідомляє пропагандистська агенція РИА Новости з посиланням на пресслужбу России сегодня, Бабаєва була «найтеплішою людиною, що гостро вболівала за Росію». На полігоні вона займалася «військово-спортивною стрільбою».
"Рвалася „за стрічку“, бажаючи підтримати наших героїв. Випадкова куля…", — заявив гендиректор пропагандистського холдингу Дмитро Кисельов.
Кремлівське агентство ТАСС повідомило, що Бабаєва раніше керувала підрозділом РИА Новости у Великій Британії і була шефредакторкою корпункту РИА Новости в США, також працювала в Московских новостях, Газете.Ru та России сегодня.