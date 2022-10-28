Гайдай: траса "Сватове-Кремінна" практично під контролем ЗСУ

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що траса "Сватове-Кремінна" практично під контролем ЗСУ, але закликав дочекатися інформації від Генштабу, повідомляє Українська правда.

Про це Гайдай написав у Facebook.

"Поки що ми не будемо називати населенні пункти конкретно. Краще хай це зробить Генштаб, але можна сказати, що траса "Сватове-Кремінна" практично під контролем ЗСУ.

Незважаючи на погану погоду, суцільні зливи кілька днів підряд, все одно, просування є, невелике, але є".

Гайдай закликав людей зберігати інформаційну тишу і чекати на повідомлення від Генштабу.

Він сподівається, що наступного тижня військові дозволять поділитися деякими фото і відеоматеріалами із деокупованих районів Луганщини.

27 жовтня Сергій Гайдай заявив, що ЗСУ хоч і повільно, але просуваються вперед на Сватівському та Кремінському напрямках.

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