Гайдай: траса "Сватове-Кремінна" практично під контролем ЗСУ
Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що траса "Сватове-Кремінна" практично під контролем ЗСУ, але закликав дочекатися інформації від Генштабу, повідомляє Українська правда.
Про це Гайдай написав у Facebook.
"Поки що ми не будемо називати населенні пункти конкретно. Краще хай це зробить Генштаб, але можна сказати, що траса "Сватове-Кремінна" практично під контролем ЗСУ.
Незважаючи на погану погоду, суцільні зливи кілька днів підряд, все одно, просування є, невелике, але є".
Гайдай закликав людей зберігати інформаційну тишу і чекати на повідомлення від Генштабу.
Він сподівається, що наступного тижня військові дозволять поділитися деякими фото і відеоматеріалами із деокупованих районів Луганщини.
27 жовтня Сергій Гайдай заявив, що ЗСУ хоч і повільно, але просуваються вперед на Сватівському та Кремінському напрямках.
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