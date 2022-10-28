Президент України Володимир Зеленський надав столиці Чехії Празі почесну відзнаку Місто-рятівник, повідомляє Новое время.

Відповідний указ № 742/2022 від 28 жовтня був опублікований на сайті президента.

"Присвоїти почесну відзнаку „Місто-рятівник“ місту Прага (Чеська Республіка)" , — повідомляється в указі.

Зеленський присвоїв відзнаку Празі «за виявлені гуманізм, милосердя та солідарність з українським народом», а також всебічну допомогу громадянам України, які вимушено залишили країну через агресію РФ. Також відзнаку надали за вагому підтримку України у захисті її незалежності та суверенітету.

У травні Зеленський присвоїв польському місту Жешув звання Місто-рятівник, а в липні цю почесну відзнаку отримав польський Перемишль.