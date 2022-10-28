Зеленський: окупанти закривають медустанови на Херсонщині й тиснуть на лікарів

Президент Володимир Зеленський заявляє, що окупанти на Херсонщині закривають медичні установи, вивозять обладнання і вимагають від лікарів переїжджати до Росії, повідомляє Українська правда.

Про це говорить вечірнє звернення президента.

"Окупанти додали ще один виклик – на окупованій території. Фактично вони демонтують там усю наявну систему охорони здоровʼя. Окупанти вирішили закривати медичні установи у містах, вивозити обладнання, машини швидкої – просто все... Тиснуть на лікарів, які ще залишилися в окупованих районах, щоб вони переїжджали на територію Росії.

Передусім це стосується Херсонської області. Росія робить із Херсонщини зону без цивілізації, без елементарних речей, які доступні у більшості країн світу".

За словами Зеленського, "Росія намагається зробити Херсонщину буквально зоною відчуження".

"Світ повинен на це відреагувати. Наше Міністерство закордонних справ, усі наші представники інформують міжнародні організації й партнерів про цей новий ескалаційний крок окупантів" , - сказав він.

Зеленський закликав мешканців окупованих територій допомагати один одному попри будь-які дії окупантів.