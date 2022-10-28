ЗМI: Білорусь відправила до РФ понад 65 тисяч тонн боєприпасів за сім місяців

Білорусь передала Росії понад 65 тисяч тонн різних боєприпасів за період із березня по вересень 2022 року, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє в Telegram білоруська моніторингова група Беларускі Гаюн з посиланням на спільноту залізничників Білорусі.

За їхніми даними, з березня по вересень 2022 року з Білорусі до РФ режим диктатора Олександра Лукашенка передав 65 089 тонн боєприпасів (1940 вагонів).

"Максимум був вивезений у квітні 2022 року – 22 534 тонн (689 вагонів) за місяць. Тоді ЗС РФ вивозили свої ж боєприпаси з Єльська, Козенок, Речиці, Хойніків та Калінковичів. Потім був невеликий спад, і з липня темпи вивезення знову пішли вгору" , — йдеться у повідомленні.

Також моніторингова група повідомляє, що окрім боєприпасів, режим Лукашенка передає РФ танки та іншу техніку. Тільки за останні кілька тижнів, за їхніми даними, було передано щонайменше 94 танки Т-72А та 36-44 Уралів.

10 жовтня Лукашенко заявив, що Мінськ і Москва домовилися про розгортання регіонального угруповання військ. Лукашенко казав, що основу угрупування становитимуть збройні сили Білорусі. Водночас він доручив прийняти та розмістити "не одну тисячу" російських військових на території республіки.

15 жовтня у Міноборони Білорусії повідомили про прибуття на територію республіки «перших ешелонів» з російськими військовослужбовцями, що входять до складу так званого регіонального угруповання військ РФ та РБ.