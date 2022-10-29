Польща обрала компанію з США для будівництва своєї першої АЕС

Американський концерн Westinghouse візьме участь у проєкті будівництва атомної електростанції вартістю 40 млрд доларів, повідомляє Голос Америки.

Польща обрала американську компанію Westinghouse для будівництва першої атомної електростанції, заявив у п'ятницю голова уряду країни. Westinghouse виграв тендер на будівництво, участь у якому також взяли французький концерн EDF та південнокорейська KHNP.

"Ми підтверджуємо, що у нашому проекті атомної енергетики буде використовуватися надійна та безпечна технологія WECNuclear", - написав у твіттері прем'єр-міністр Матеуш Моравецький.

Моравецький сказав, що рішення буде офіційно ухвалено на засіданні кабінету міністрів у Варшаві у середу.

Міністр енергетики США Дженніфер Гренхольм привітала це рішення, заявивши:

"Це величезний крок у зміцненні наших відносин із Польщею для майбутніх поколінь".

Гренхольм сказала, що Польща обрала Westinghouse для реалізації першої частини свого атомного проекту вартістю 40 мільярдів доларів, не уточнивши суму інвестицій.

Високопоставлений представник Білого дому на умовах анонімності повідомив, що сума угоди становить "мільярди" доларів і створить "тисячі робочих місць, що добре оплачуються".

"Це дуже важливо, тому що йдеться не лише про комерційний енергетичний проект, а й про те, як ми визначатимемо те, що я назвав би взаємозалежною безпекою на десятиліття вперед", – сказало джерело.

Польща багато років планувала будівництво атомної електростанції, але питання енергетичної безпеки стало ще актуальнішим через вторгнення Росії в Україну.

Це рішення "надсилає безпомилковий сигнал [президенту Росії Володимиру] Путіну про силу та згуртованість американо-польського союзу", сказало джерело.

Уряд Польщі заявив, що хоче, щоб першу в країні атомну електростанцію було запущено в експлуатацію у 2033 році.