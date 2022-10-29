Майже без дощів, але з туманом: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 29 жовтня, в Україні хмарно з проясненнями. Дощі очікується лише у деяких районах на півночі країни, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

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Погода в Україні

За даними синоптиків, сьогодні в Україні майже без опадів. Лише на півночі Лівобережжя вдень місцями невеликий дощ. Вночі та вранці у західній та східній частині місцями туман. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Вдень стовпчики термометрів покажуть в середньому +13 +18 градусів, а вночі +4 +9 градусів. У східних областях вдень холодніше - до +9 +14 градусів, а вночі до +6.

Погода в Києві

У столиці та Київській області сьогодні хмарно з проясненнями. Дощів не очікується. У Києві вдень повітря прогріється до +15 +17 градусів, а вночі прогнозується +7 +9 градусів.