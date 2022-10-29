РосЗМІ: у Севастополі вибухи, окупанти перекрили бухту

В окупованому Севастополі повідомляють про вибухи - нібито російські кораблі "відбивали атаку безпілотників", повідомляє Українська правда.

"Кораблі Чорноморського флоту відбивають атаку безпілотників, жодні об'єкти в місті не пошкоджені" , – пишуть російські медіа з посиланням на окупаційну владу міста.

Через це нібито тимчасово перекрито рейд у Севастополі, не ходять пороми та катери, рух між районами можливий лише автобусами.

Рейд через Севастопольську бухту забезпечує зв'язок між північною та південною частинами міста.