Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, попри найважчі умови, в яких вона опинилася. Зібрали найістотніші зміни, які сталися за останній тиждень.

1. «Альфа Банк» став на крок ближче до націоналізації

26 жовтня президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт «Про особливості виведення з ринку системно важливого банку в умовах воєнного стану». Про це у своєму телеграм-каналі повідомив народний депутат України Ярослав Железняк. Законопроєкт був написаний «під Альфа Банком», який планують націоналізувати «за 1 гривню».

За твердженням держслужбовців, клієнти банку «не відчують нічого». Планується зробити те саме, що у грудні 2016 року було зроблено з «ПриватБанком».

2. «Укрсиббанк» змінить тарифи на зняття готівки з картки «New Card»

З 1 грудня «Укрсиббанк» змінить тарифи на зняття готівки із зарплатної картки «New Card». Починаючи з цього дня, можна буде зняти без комісії на місяць лише 5000 гривень у банкоматах як в Україні, так і за її межами, і ще 2000 гривень – у касі банку. На суму, що перевищуватиме ліміт безкоштовного зняття, нараховуватиметься комісія за зняття у розмірі від 1 до 3% залежно від того, яким способом зніматиметься готівка.

3. Izibank вирішив проблему з входом у мобільний додаток

Кілька днів тому мобільний додаток банку перестав працювати: не працював вхід до інтернет-банку. Постраждали лише клієнти зі смартфонами з ОС Android. 28 жовтня банк нарешті вирішив проблему, випустивши нове оновлення 0.4.7, у якому проблему входу вирішено.

4. «Альфа Банк» вніс зміни до умов повернення депозитів

Альфа Банк змінив умови повернення валютних депозитів в частині попереднього замовлення валюти на видачу. Тепер замовити валюту з депозиту, що закінчився, можна тільки за 10 робочих днів. Раніше можна було замовити її завчасно; Тепер замовлення можна робити тільки після того, як депозит закінчився, а сума вкладу з відсотками впала на картковий або поточний рахунок.

5. Concord Bank змінив умови щодо переказів з картки на картку

З 28 жовтня за картками Concord Bank та Neobank змінилися умови щодо переказів з картки на картку за рахунок власних коштів з використанням сервісу інших банків. Комісія у таких випадках становитиме 0,9% від суми переказу.