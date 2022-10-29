Держбюджет України: на безпеку та оборону йде половина видатків
Дані Державної казначейської служби свідчать, що у вересні 2022 року на сектор безпеки та оборони направлена половина видатків з державного бюджету, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.
Про це заявив нардеп, член фінансового комітету Верховної ради Ярослава Железняка в Telegram.
Депутат оприлюднив наступні дані щодо видатків у вересні:
- Оборона та безпека - 50,5%
- Соціальне забезпечення - 17%
- Освіта - 10,3%
- Загальнодержавні функції - 8,6%
- Охорона здоров’я - 7,4%
- Економічна діяльність - 3,6%
- ЖКГ - 1,2%
- Культура та спорт - 1,2%
- Екологія - 0,2%
Нагадаємо, цього тижня президент України Володимир Зеленський підписав зміни до закону про державний бюджет на 2022 рік. Витрати на сектор безпеки та оборони збільшено ще на 387 млрд гривень.