Держбюджет України: на безпеку та оборону йде половина видатків

Дані Державної казначейської служби свідчать, що у вересні 2022 року на сектор безпеки та оборони направлена половина видатків з державного бюджету, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Про це заявив нардеп, член фінансового комітету Верховної ради Ярослава Железняка в Telegram.

Депутат оприлюднив наступні дані щодо видатків у вересні:

Оборона та безпека - 50,5%

Соціальне забезпечення - 17%

Освіта - 10,3%

Загальнодержавні функції - 8,6%

Охорона здоров’я - 7,4%

Економічна діяльність - 3,6%

ЖКГ - 1,2%

Культура та спорт - 1,2%

Екологія - 0,2%

Нагадаємо, цього тижня президент України Володимир Зеленський підписав зміни до закону про державний бюджет на 2022 рік. Витрати на сектор безпеки та оборони збільшено ще на 387 млрд гривень.