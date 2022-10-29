Генштаб: в Україні загинули 70 тисяч російських військових

Генштаб: в Україні загинули 70 тисяч російських військових
Фото: Facebook

З початку повномасштабного вторгнення в Україну російські війська втратили 70 тисяч військових. Також за минулу добу українські військові знищили 5 безпілотників, літак та вертоліт.

Про це йдеться﻿ у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника на 29 жовтня орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 70250 (+550) осіб,
  • танків — 2659 (+19),
  • бойових броньованих машин — 5401 (+23),
  • артилерійських систем — 1708 (+9),
  • РСЗВ — 380 (+1),
  • засоби ППО — 195 (+3),
  • літаків — 273 (+1),
  • вертольотів — 252 (+1),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1406 (+5),
  • крилатих ракет — 351 (+0),
  • кораблів/катерів — 16 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 4107 (+19),
  • спеціальної техніки — 152 (+1).

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