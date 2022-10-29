Генштаб: в Україні загинули 70 тисяч російських військових
З початку повномасштабного вторгнення в Україну російські війська втратили 70 тисяч військових. Також за минулу добу українські військові знищили 5 безпілотників, літак та вертоліт.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника на 29 жовтня орієнтовно склали:
- особового складу — близько 70250 (+550) осіб,
- танків — 2659 (+19),
- бойових броньованих машин — 5401 (+23),
- артилерійських систем — 1708 (+9),
- РСЗВ — 380 (+1),
- засоби ППО — 195 (+3),
- літаків — 273 (+1),
- вертольотів — 252 (+1),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1406 (+5),
- крилатих ракет — 351 (+0),
- кораблів/катерів — 16 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 4107 (+19),
- спеціальної техніки — 152 (+1).