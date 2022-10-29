Генштаб: в Україні загинули 70 тисяч російських військових

З початку повномасштабного вторгнення в Україну російські війська втратили 70 тисяч військових. Також за минулу добу українські військові знищили 5 безпілотників, літак та вертоліт.

Про це йдеться﻿ у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника на 29 жовтня орієнтовно склали: