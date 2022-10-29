В МЗС РФ пообіцяли відповідь на "ядерне посилення" НАТО

Росія вживе необхідних заходів для забезпечення своєї безпеки на тлі посилення ядерного компонента у військових планах НАТО, повідомляє Європейська правда.

Про це заявив заступник глави МЗС РФ Александр Грушко.

"Ми не можемо не помічати планів модернізації ядерної зброї, тих бомб вільного падіння, які знаходяться в Європі. США їх модернізують, підвищують їхню точність та знижують потужність ядерного заряду, тобто вони перетворюють ці озброєння на "зброю поля бою", тим самим знижується ядерний поріг" , - сказав Грушко.

Він також зазначив, що Москва врахує заміну в Європі американських засобів доставки ядерної зброї іншими типами. Грушко згадав про вимогу США до союзників закуповувати літаки F-35, які є сучаснішими моделями порівняно з F-16.

За його словами, у НАТО додатково було ухвалено рішення про збільшення кількості навчань з ядерним сценарієм.

Раніше видання Politico повідомило, що Сполучені Штати на кілька місяців прискорили свій план розгортання на базах НАТО у Європі більш точної моделі своєї основної ядерної бомби.

Розміщення на базах модернізованої бомби B61-12 планувалося на весну 2023 року, але його змістили на грудень 2022 року. Вашингтон повідомив про це союзникам у НАТО на зустрічі у Брюсселі раніше цього місяця.