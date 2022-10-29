СБУ затримала в Нікополі "мисливця" за HIMARS

Контррозвідка Служби безпеки України затримала чоловіка, який збирав інформацію про підрозділи сил оборонив у прифронтових районах Дніпропетровської області, повідомляє Корреспондент.

"Серед основних його завдань було виявлення можливих бойових позицій реактивних систем HIMARS та далекобійних британських гаубиць М777 поблизу лінії фронту" , - йдеться у повідомленні СБУ.

Затриманий також коригував численні ракетні удари по Нікополю: по об'єктах енергетичної інфраструктури. Після цього, він звітував окупантам про наслідки повітряних атак.

Ймовірний російський агент їздив по території району і приховано спостерігав за об'єктами. Зібрану інформацію він передавав росіянам через анонімні месенджери у вигляді фотографій із докладним описом.

Під час обшуків за місцем проживання підозрюваного правоохоронці виявили мобільний телефон і комп'ютерну техніку на місці злочину з московським "куратором".

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманого про підозру за ч. 2 ст. 111 – Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану – Кримінального кодексу України. Підозрюваний нині перебуває під вартою.